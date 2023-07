Route de Marrakech: des morts et des blessés dans un terrible accident

Un terrible accident s’est produit ce vendredi sur la route nationale n°7, reliant Marrakech et Safi. Un grand taxi et une voiture légère sont entrés en collision au niveau de la commune «Tayatim», faisant six morts et 11 blessés.

Alertés, les services de la gendarmerie royale se sont rendus sur les lieux du drame et ont transféré les dépouilles à la morgue pour autopsie. Les blessés ont également été évacués à l’hôpital Lalla Hasnae, à Youssoufia, et au CHU de Marrakech pour recevoir les soins nécessaires.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

