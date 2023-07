Tanger: un malade mental lance une pierre du haut d’un pont, une personne tuée

Par LeSiteinfo avec MAP

Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a ouvert une enquête judiciaire, mercredi, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les circonstances de l’implication d’un individu âgé de 34 ans et présentant des signes de troubles mentaux pour son implication dans une affaire de coups et blessures ayant entrainé la mort à l’aide d’un objet contendant.

Les premiers éléments de l’enquête ont révélé que le mis en cause, un repris de justice pour des affaires de droit commun et ayant bénéficié à plusieurs reprises de soins psychiatriques et psychologiques, a lancé une pierre du haut d’un pont sur la voie publique dans la localité de Mesnana, indique une source sécuritaire.

La pierre a heurté une voiture légère et causé la blessure de son conducteur, lequel est décédé immédiatement à son arrivée à l’hôpital local, poursuit la même source, précisant que les patrouilles de police sont parvenus à interpeller le mis en cause sur le lieu du crime.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête ouverte sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les circonstances réelles du crime, conclut-t-on.

