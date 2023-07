VIDEO: grande déclaration d’amour d’Assala pour Asmaa Lamnawar

Présente vendredi dernier à Casablanca pour chanter devant le public marocain, la chanteuse syrienne Assala Nasri a profité de l’occasion pour faire une belle déclaration d’amour à l’artiste marocaine Asmaa Lamnawar. Avant de chanter « Sid Lghram », tube interprété en duo avec la Marocaine Asmaa Lamnawar, Assala a dit quelques mots touchants envers son amie :

« Asmaa, je suis perdu, je ne sais pas si je l’aime plus que mes sœurs où est-ce que j’aime mes sœurs plus qu’elle. Elle est dans mon cœur et dans mon âme. La grande artiste du monde arabe, Asmaa Lamnawar ».

Une déclaration applaudie par les centaines de spectateurs qui étaient présents sur place près du Morocco Mall à Casablanca.