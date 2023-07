Assala réconcilie Asmaa Lamnawar avec Houda Saad à Casablanca

Après une dispute et une période de froid qui a duré 10 ans, les deux artistes marocaines Asmaa Lamnawar et Houda Saad se sont enfin réconciliées. Profitant de sa présence, à Casablanca, pour animer une soirée artistique, la chanteuse syrienne Assala a appelé ses deux amis pour prendre un diner ensemble dans un des restaurants huppés de la métropole.

La photo des trois artistes partagée sur le profil Instagram de Houda Saad a connu un grand succès. « Quelle belle retrouvaille et cette fois, c’est dans notre cher pays, le Maroc », a commenté l’artiste marocaine. Le post a fait plus de 37.000 likes et plusieurs milliers de commentaires.