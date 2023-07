Deux nouvelles nominations à de hautes fonctions

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a approuvé des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de la Santé et de la Protection sociale, Abdelouahab Belmadani a été nommé directeur de la planification et des ressources financières alors qu’au ministère de la culture, de la jeunesse et de la communication – Département de la Culture, Dounia Bouzoubaa a été nommée Inspectrice générale, indique un communiqué du ministère délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernent.

S.L.