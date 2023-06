L’ancienne ministre Soumia Benkhaldoun hospitalisée

Une source fiable du Parti de la Justice et du Développement a révélé que l’ancienne ministre, Soumia Benkhaldoun, a dû être hospitalisée à cause de l’aggravation de son état de santé.

L’hospitalisation de l’ancienne ministre déléguée auprès du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation des cadres, a été nécessaire vu les complications du cancer du sein dont est atteinte Soumia Benkhaldoun, a précisé la même source PJDiste.

Celle-ci a également souligné que l’état de santé de l’épouse de l’ex-ministre El Habib Choubani s’est beaucoup détérioré. De leur côté, de nombreux membres du parti islamiste ont publié des posts sur les réseaux sociaux, souhaitant un prompt rétablissement à Soumia Benkhaldoun.

Ainsi, Nezha El Ouafi, députée du PJD à trois reprises et ancienne secrétaire D’Etat, a publié un long post sur sa page officielle Facebook où elle prie le Bon Dieu d’accorder une prompte guérison à « cette chère Soumia Benkhaldoun », en invoquant une prière très connue dans ces cas de souhaits et dont voici la traduction :

« Ô Dieu, Seigneur des hommes, fais partir le mal et guéris! Tu es Le Guérisseur, il n’y a de guérison que la Tienne, une guérison qui ne laisse aucun mal ».

