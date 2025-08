Météo Maroc: pluies et temps chaud ce dimanche

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 3 août 2025 :

– Temps chaud sur le Sud-Est, l’Oriental, les plaines intérieures et l’Est des provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruines locales sur le Nord de l’Oriental, la rive méditerranéenne, les plaines Atlantiques Nord et Centre et sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Foyers orageux avec ondées ou averses orageuses avec rafales sous orages et risque de la grêle locale sur les Haut et Moyen Atlas, leurs régions voisines, l’Oriental, le Sud-Est et sur l’Est du Rif.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger et les provinces du Sud.

– Températures minimales de l’ordre de 22/28°C sur le Sud-Est, la vallée de Moulouya, l’Oriental et le Saiss et de 17/22°C partout ailleurs.

– Température du jour en légère baisse.

– Mer peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

S.L