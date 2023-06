DGSN: coups de feu à Es-Smara

Par LeSiteinfo avec MAP

Un agent de police relevant du district provincial de la sûreté d’Es-smara a été contraint, dimanche matin, de faire usage, par précaution, de son arme de service, pour mettre hors d’état de nuire un multirécidiviste, qui exposait les citoyens et l’élément de la police à un danger sérieux à l’aide de l’arme blanche, apprend-on de source sécuritaire.

Selon les données préliminaires de l’enquête, un groupe d’individus dans un état anormal ont attaqué une habitation au quartier « Al-Wahda » à la ville d’Es-smara, pour des raisons que l’enquête déterminera ultérieurement, avant que le policier n’intervienne pour maitriser les suspects, souligne la même source, notant que l’un d’entre eux a opposé une résistance farouche et a exposé le policier à une grave agression à l’arme blanche.

Le policier a été contraint de tirer des balles de sommation qui ont atteint le mis en cause au niveau de ses membres inférieurs, précise la même source, indiquant que le recours par le policier à son arme de service a permis de neutraliser le danger et d’interpeller le mis en cause et deux de ses complices dans cette agression.

Le suspect a été admis à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, dans l’attente de le soumettre et les autres prévenus à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire et de déterminer tous les actes criminels reprochés aux mis en cause, conclut la même source.

