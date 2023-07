Innovation : zoom sur la Renault Arkana E-Tech

Arcane est un vocable provenant du latin arcanus (secret). Il se trouve que l’Arkana E-Tech, qui vient tout juste d’entamer sa carrière marocaine, n’a plus aucun secret pour nous. Entre les ateliers auxquels nous avons pris part dans le cadre des E-Tech Days et l’essai du véhicule sur deux jours, nous voici incollables sur la question et, par ailleurs, sous le charme de ce SUV Coupé compact full hybrid.

Au volant du nouveau venu du line-up local de Renault, l’Arkana E-Tech, toutes les petites histoires dans l’histoire, ces infos et anecdotes qui nous ont été communiquées lors des quatre ateliers tenus à l’occasion des E-Tech Days, comme celle, savoureuse, de la maquette Lego Technic du moteur, racontée avec force aménité et humour par Ahmed Ketfi-Cherif, architecte synthèse Mécatronique de Renault, ressurgissent… On repense aussi aux propos de Bruno Vanel, vice-président en charge de la performance produit de la marque, qui a rappelé, lors d’un point de presse, que Renault a toujours été à l’avant-garde dans le game de la mobilité électrique, que le constructeur a fait figure de précurseur en 2011, suite au lancement d’une gamme de quatre véhicules zéro émission, les Twizy, Zoé, Fluence et Kangoo ZE, et qu’il peut, de ce fait, capitaliser sur une expérience considérable, s’appuyer sur plus d’une décennie de retours clients.

Une histoire d’héréd-E-Tech…

En plaçant le levier de la boîte de vitesses automatique multimodes en position B, ce qui permet d’optimiser le «frein moteur», on se souvient aussi qu’il ne s’agit pas de n’importe quelle transmission. Cette boîte à crabots plats à 15 combinaisons et quatre rapports, dénuée d’embrayage, contient de vrais morceaux de fruits… de la compétition, dispose d’une technologie transférée de la Formule 1 (excusez du peu !), récupérée du paddock de l’écurie Renault DP World F1 Team, qui a cédé la place à Alpine F1 Team en 2021, et adaptée à un usage quotidien, repensée pour une plus grande douceur de fonctionnement et, surtout, une meilleure efficience énergétique. Le plus petit des deux moteurs électriques qu’abrite l’Arkana E-Tech, en plus de son bloc thermique, un quatre cylindres essence 1.6 l atmosphérique de 94 ch, produit 15 kW (un peu plus de 20 ch). Il s’agit d’un alterno-démarreur qui a pour principale mission de remplacer les synchroniseurs pour faciliter le crabotage et, partant, les passages de rapports. Dans la vie de tous les jours, cela se traduit par une absence totale d’à-coups, par une assez bonne réactivité et par un passage imperceptible entre les différents modes de traction. Quand il est sollicité, le bloc thermique a tendance à grimper dans les tours, mais c’est dû à l’absence de suralimentation plutôt qu’à l’ADN sportif de la boîte de vitesses.

Tiercé gagnant

L’autre électromoteur développe 36 kW, pour sa part, soit près de 49 ch. Au total, le trio de moteurs de l’Arkana E-Tech développe une puissance combinée de 145 ch et un couple maxi de 350 Nm. Il est possible de rouler trois, voire quatre kilomètres en mode tout-électrique, grâce à la petite batterie lithium-ion (1,2 kWh), placée sous le plancher du coffre, et au système de récupération de l’énergie cinétique à la décélération et au freinage. La consommation de carburant s’établit à 4.9 l/100 km en cycle mixte WLTP. Même si vous êtes un pro de l’éco-conduite, il faudra tabler, en utilisation réelle, sur quelques décilitres supplémentaires, ce qui demeurera raisonnable. En revanche, si vous êtes furibard comme Ocon ou Gasly, les passages à la pompe risquent d’être fréquents. Les trains roulants et les liaisons au sol de l’Arkana sont taillés pour la conduite dynamique. Son système de freinage rassure, malgré la présence de tambours à l’arrière, et la direction électrique est précise. Le train avant enroule tranquillement dans les virages, sans prise de roulis excessive, et les sièges ne sont pas qu’agréables à contempler. Ils sont garants d’un maintien latéral au top et d’un confort à toute épreuve. À Casablanca comme à Rabat, l’Arkana fait fureur dans la circulation. On nous interpelle au feu rouge pour nous demander s’il est disponible à la vente, pour causer prix. Il faut dire que le nouveau venu de la gamme marocaine de Renault a eu droit au grand méchant look.

Élégance et art de vivre

Premier SUV Coupé non premium, fort d’une silhouette athlétique, d’épaulements renflés, d’une ceinture de caisse haute et d’une ligne de toit plongeante, l’Arkana adopte aussi les codes stylistiques des tout-terrain : garde au sol généreuse (20 cm), imposants skis de protection avant et arrière, passages de roues ourlés de plastique brut… La large calandre aux touches de chrome bien senties, ou encore les feux full LED à la signature lumineuse C-Shape et le fin bandeau lumineux qui les relie, sont également des atouts maîtres du jeu de séduction de ce crossover de 4,57 m de long, 1,82 m de large et de seulement 1,57 m de haut. Longiligne, l’Arkana affiche un empattement de champion du sous-segment des SUV compacts (2,72 m), ce qui profite aussi bien à l’habitabilité, notamment au niveau de la banquette arrière, qui peut accueillir trois adultes dans de bonnes conditions, qu’au coffre, dont la capacité de chargement (480 l) se situe dans la bonne moyenne de la catégorie, quand bien même la présence de la batterie dans ses soubassements le grève de 33 litres par rapport aux versions thermiques. Trois finitions sont disponibles au catalogue de l’Arkana : Equilibre, Techno et E-Tech Engineered. On est comme un coq en pâte à bord de notre voiture d’essai, un haut de gamme, reconnaissable, entre autres, à son kit carrosserie sportif et à sa dotation technologique ultra-complète. La présentation intérieure ne manque pas de sel, les matériaux sont cossus, la finition plus qu’honorable. Mentions spéciales pour les inserts façon carbone sur la planche de bord et les contre portes, de même que pour l’instrumentation numérique de 10,2 pouces et l’écran tactile vertical de 9,3 pouces (7 pouces pour la version de base), qui donne accès au système multimédia Easy Link (compatibilité Apple CarPlay et Android Auto filaire, mises à jour over the air, etc.). La grille tarifaire du Renault Arkana démarre à 316.000 DH. La finition intermédiaire s’affiche à 336.000 DH et il faut encore une rallonge de 20.000 DH pour faire sien l’Arkana E-Tech Engineered.

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO