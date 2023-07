La Continentale x Kia Maroc : les coulisses du partenariat

Driss Marrakchi, président directeur général de La Continentale, revient sur le partenariat que sa firme a conclu récemment avec Bamotors Maroc, représentant exclusif de Kia au Maroc.

Pour sceller le partenariat qui les lie désormais, matérialisé par le showroom de Dar Bouazza de La Continentale, qui bat pavillon Kia depuis le 15 juin dernier, cet acteur historique de la distribution automobile au Maroc, fondé en 1971, et Bamotors Maroc, filiale du groupe Bernard Hayot (GBH) en charge de la commercialisation de la marque coréenne, ont organisé une soirée en mode “chill” au sein d’une plage privée de Dar Bouazza. Nous y étions et avons, il faut le confesser, légèrement plombé l’ambiance en travaillant au corps Driss Marrakchi, président directeur général de la Continentale, en quête d’infos sur les coulisses de ce partenariat. La semaine dernière, dans ces mêmes colonnes, Cédric Veau, directeur général de Kia Maroc, répondait à nos questions à propos de ce 24e point de vente de son réseau.

La parole est désormais à son partenaire, qui commence par afficher les ambitions communes. «Kia dispose d’une gamme bien fournie, comportant 12 modèles qui couvrent un large spectre du marché. De plus, nous avons affaire à des pros de la distribution. Nous nous en sommes rendu compte dans les process et l’organisation. Tout est simple. Tout est fait pour que le concessionnaire se focalise sur la vente. Cela présage d’un partenariat fructueux, qui sera amené à se développer». Et d’ajouter : «Tout en accueillant Kia au sein de notre showroom de Dar Bouazza dans les meilleures dispositions possibles, nous y ménagerons de la place pour la nouvelle marque que notre nouveau partenaire distribuera à partir de septembre prochain». Le PDG du nouveau distributeur officiel de Kia pour la région Sud de Casablanca se félicite, par ailleurs, du démarrage en trombe du nouveau duo : «Les bons de commande sont au rendez-vous». Pour rappel, le nouveau showroom Kia de Dar Bouazza est situé au km15, route d’Azemmour, au Sela Plaza, plus précisément, et s’étend sur une superficie de 1.600 m2, répartis entre les surfaces d’exposition et les ateliers d’après-vente, mais aussi un espace lounge qui ne déparerait pas dans le showroom d’une marque premium.

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO