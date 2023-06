Jusqu’à 7000 dirhams d’amende pour des propriétaires de cafés et de restaurants

Les propriétaires de cafés et de restaurants ont reçu des avis d’avertissement de la part du Bureau marocain du droit d’auteur (BMDA) afin qu’ils s’acquittent des redevances des droits d’auteur concernant la production des extraits musicaux et télévisés diffusés dans leurs établissements, a appris Le Site info de source concordante.

Celle-ci a aussi précisé que les redevances que devront payer les cafetiers et les restaurateurs sont de 3000 à 7000 DH, ce qui a suscité la colère et l’indignation des professionnels du secteur.

A ce propos, le président de l’Association nationale des propriétaires de cafés et de restaurants (ANPCR) du Maroc a confirmé que de nombreux cafés ont effectivement reçu des avis d’avertissement de la part du BMDA, les sommant de s’acquitter d’amendes aux sommes exorbitantes, concernant les redevances de la production des chansons et des films diffusés dans leurs établissements.

Et dans une déclaration à Le Site info, Noureddine El Harrak a affirmé que le Bureau national de l’ANPCR va organiser une réunion à ce sujet, tout en conseillant aux professionnels du secteur de ne point payer ces redevances. Plus encore, il est demandé aux concernés aux quatre coins du Royaume d’avoir recours à la justice afin de déposer plainte à l’encontre du chantage et de l’abus du Bureau marocain du droit d’auteur.

Notre interlocuteur a aussi émis ses craintes que la situation risque de déborder si l’on ne parvient pas à calmer les esprits au sein du secteur des cafés et des restaurants.

Larbi Alaoui