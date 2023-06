Tournage de «Gladiator 2» à Ouarzazate: un conseiller communal s’insurge contre les rumeurs

L’incendie qui a éclaté sur les lieux de tournage de «Gladiator 2», à Ouarzazate, a donné suite à plusieurs rumeurs.

Abdellatif Baghdi, conseiller communal, s’est insurgé contre ces fausses allégations liées à cet incident. «Un incendie s’est déclenché sur les lieux de tournage. Mais le feu a été rapidement circonscrit. Maintenant, certaines parties, n’ayant pas apprécié que la production ait choisi Ouarzazate pour le tournage, sont l’auteur de certaines rumeurs visant à éclabousser l’image de la ville», a-t-il indiqué.

Baghdi a également démenti les informations selon lesquelles les figurants locaux n’ont pas été payés. «Tous ceux qui ont pris part au tournage ont reçu leur dû. La production a fait appel à plus de 2000 locaux. D’autres figurants sont originaires de Tanger et d’Essaouira», a assuré le conseiller.

Et d’ajouter que plusieurs pays, comme la Tunisie et le Qatar, souhaitaient vivement accueillir le tournage de «Gladiator 2».

Rappelons que cet accident a fait six blessés parmi l’équipe du film. L’un des représentants de la société de production cinématographique américaine les plus célèbres de par le vaste monde, la Paramount Pictures Corporation, a déclaré que l’incendie a touché plusieurs personnes de l’équipe de « Gladiator 2 » pendant le tournage d’une séquence d’action dangereuse. Mais heureusement, leurs blessures ne prêtent à aucune réelle inquiétude sur leur état de santé.

Par ailleurs, un communiqué de la chaîne américaine CNN a ajouté que les équipes pluridisciplinaires de secours et services de santé, se trouvant sur les lieux, sont rapidement intervenues pour prodiguer les soins nécessaires aux personnes blessées. Poursuivant que l’état de santé de celles-ci est stationnaire et qu’elles sont toujours en train de recevoir les soins appropriés.

« La sécurité des acteurs et celle de l’équipe de tournage nous importe énormément. Et nous insistons essentiellement à prendre des mesures strictes en ce qui concerne la santé et la sécurité dans tout ce que nous entreprenons », a précisé la même source.

Et ce, tout en tenant à souligner que « nous continuons à être au courant de la situation, à tout moment, et à veiller à toutes les mesures nécessaires de vigilance, en attendant la reprise du tournage ».

H.M.