Une rue de Chefchaouen dans le Top 5 des plus belles rues et avenues au monde (PHOTO)

La célèbre rue El Asri, dans la médina de la ville bleue qu’est Chefchaouen, appelée communément par les touristes et les guides touristiques « Callajon El Asri » (ndlr, « callejon » signifie « ruelle » en espagnol) fait partie des 40 belles rues et avenues de par le monde.

Ce classement a été effectué par la revue américaine « House Beautiful », spécialiste en décor de maisons, appartements, villas, entre autres habitations, depuis l’année de grâce 1896.

Et le site de la revue précitée a révélé dans son guide de voyage, le vendredi 2 juin, la liste des 40 plus belles rues, avenues et sites à travers le monde. Et la rue El Asri, « Callejon El Asri », pour laquelle tous les visiteurs, nationaux ou étrangers, ont les yeux de Chimène et ne manquent pas de s’y faire photographier, a obtenu la 4ème position de ce classement.

Avec cette place honorifique et amplement méritée, la rue El Asri de Chefchaouen, la belle ville bleue si atypique du nord du Royaume, devance les avenues et rues de nombreux pays. Parmi ceux-ci, l’Italie avec, à Venise, Burano et Alberto Pilo, ainsi que les avenues et rues parisiennes, celles d’Istanbul, de Londres, de Miami et de toute la Californie.

En première position du classement du site du magazine américain « House beautiful », on trouve l’avenue Mana Simy, d’une île en Grèce, suivie par « Acorn street », de Boston, puis Bo Kaap en Afrique du Sud en 3ème position. En détenant la 4ème place, la belle et bleue rue El Asri à Chefchaouen devance la Ruâ Luis de Camôes de la ville portugaise d’Agueda, aux rues recouvertes de parapluies colorés.

Larbi Alaoui