Versement anticipé des pensions aux bénéficiaires de la CDG à l’occasion d’Aïd Al-Adha

La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), à travers sa Branche Épargne – Prévoyance, en charge de la gestion de la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA) et du Régime Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR), informe ses bénéficiaires qu’à l’occasion de Aïd Al-Adha, le paiement des pensions des Régimes de Retraites, des Rentes des Fonds de Solidarité et des Aides afférentes à l’échéance de Juillet 2023 sera effectué de manière anticipée et ce, à partir du 20 Juin 2023.