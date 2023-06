Eté 2023: les professionnels du tourisme se frottent (déjà) les mains

Le secteur du tourisme, les unités touristiques et les centres d’accueil s’attendent à une saison estivale 2023 très prometteuse, à l’approche des grandes vacances scolaires et de plusieurs journées fériées et chômées au Maroc.

Aussi, les professionnels du secteur se frottent-ils déjà les mains, malgré la situation générale où l’inflation est à son comble et malgré l’approche imminente de la célébration de l’Aïd Al-Adha.

A rappeler que certaines régions du Royaume et destinations nationales bénéficient d’une affluence importante en été, aussi bien de la part des touristes locaux que des touristes étrangers venus de nombreux pays, surtout européens et arabes.

En tête de ces destinations privilégiées, citons pour exemple la capitale du Souss, la belle Agadir, les villes de la côte méditerranéenne de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, toutes les cités de la côte atlantique jusqu’à la perle des provinces du sud du Maroc, Dakhla, entre autres.

Mais aussi, dans une mesure d’autres villes de l’intérieur où l’été est chaud, voire caniculaire, telles que la ville ocre de Marrakech, la capitale spirituelle de Fès, la capitale ismaïlienne de Meknès… Donc, au quatre coins du Royaume, bienvenue à la saison estivale! « Voici l’été sous le soleil/Un bel été, couleur de miel », comme le dit la chanson!

Larbi Alaoui