Aïd al-Adha: où en sont les préparatifs ?

Les préparatifs de Aïd al-Adha avancent à grands pas et le gouvernement a pris une série de mesures afin d’assurer son bon déroulement.

Parmi celles-ci, il est désormais possible, et même encouragé, d’importer des moutons notamment d’Espagne. Cependant, cette opération n’est pas sans difficultés, malgré les dispositifs mis en place par l’Exécutif pour faciliter la tâche aux importateurs.

Ces derniers estiment que le principal obstacle réside dans la logistique, qui n’est pas encore suffisamment optimisée pour le transport des animaux depuis l’étranger. Jusqu’à présent, ce sont 40.000 têtes qui ont été importées, mais il reste encore des problèmes logistiques à résoudre afin de recevoir les autres convois dans les meilleures conditions possibles.

Les opérateurs déplorent le manque de camions disponibles pour le transport des précieuses bêtes. Nous avons tenté d’entrer en contact avec les transporteurs, mais nos tentatives ont été vaines. On estime que le potentiel d’importation pourrait atteindre 100.000 têtes si toutes les conditions requises sont réunies dans les jours restants avant Aïd al-Adha. C’est une opportunité que le Maroc ne peut pas se permettre de laisser passer.

En effet, il est non seulement essentiel de répondre à la demande du marché local pour les besoins de la fête du sacrifice, mais il est également crucial de satisfaire la demande en viande pendant les vacances d’été, qui coïncident avec l’arrivée massive de touristes et des Marocains résidant à l’étranger.

L’année dernière, après la fête de l’Aïd al-Adha, il ne restait pas grand chose des stocks habituellement sécurisés, estimés à un million de têtes. Faut-il s’inquiéter d’une possible pénurie de moutons dans les jours à venir ? Dans ce contexte de renchérissement des prix des aliments de bétail, il faut s’attendre à une hausse qui devrait se situer entre 10 et 20%.

Le gouvernement se veut rassurant, tablant sur quelque 5,8 millions de têtes d’ovins et de caprins destinés à l’abattage qui auraient déjà été identifiés. L’Exécutif assure à ce propos que l’offre dépasse la demande, estimée à 5,6 millions de têtes, dont 5 millions d’ovins et 600.000 de caprins. Quant à l’état de santé du cheptel national, il serait satisfaisant.

Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, a récemment indiqué par ailleurs – en réponse à une question orale à la Chambre des représentants sur les préparatifs de l’Aïd al-Adha – que 214.000 unités d’engraissement ont été mises en place pour la préparation de l’abattage. Il a fait savoir par ailleurs que 1.300 missions de suivi sur le terrain ont été menées, dans le cadre des opérations de communication et de sensibilisation sur les bonnes pratiques sanitaires pour l’alimentation et l’engraissement du cheptel destiné au sacrifice de l’Aïd.

S’agissant des opérations de contrôle menées par les commissions mixtes locales, le ministère a confirmé qu’elles ont permis l’émission de six procès-verbaux d’infractions, la saisie et la destruction de médicaments vétérinaires non autorisés dans plusieurs régions, et l’émission de deux infractions pour l’utilisation de déjections de poulets dans le fourrage, avec l’application de la procédure légale contre les contrevenants. À cela s’ajoutent le contrôle sanitaire et la protection du cheptel contre les maladies infectieuses, le contrôle du fourrage et des médicaments vétérinaires utilisés, le contrôle de l’approvisionnement en eau du bétail, en plus de la création de 34 marchés temporaires pour les ovins et les caprins, en partenariat avec le ministère de l’Intérieur.

Il faut signaler que des points de vente dédiés seront mis en place, ce qui écarte les intermédiaires, mais encore faut-il que les consommateurs ne soient pas rétifs à ces produits. Pour rappel, les ovins importés reviendraient 15% moins cher que le cheptel local.

Khadim Mbaye