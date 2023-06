Tourisme: les Marocains ont fait leur choix pour les vacances

À l’approche de la période de concentration des vacances et des congés payés, où la destination Maroc table sur le retour des Marocains du monde et l’affluence des nationaux, l’engouement pour les vacances s’est déjà confirmé au niveau des principales destinations balnéaires.

La saison estivale se profile annonçant, une nouvelle fois, des perspectives prometteuses pour le secteur touristique à l’approche de la période des vacances scolaires et des congés. Période où les établissements d’hébergement touristique et résidentiel tablent particulièrement sur l’affluence des nationaux. C’est ce que de nombreux professionnels du tourisme se préparent à vivre durant cet été, malgré le contexte inflationniste et l’avènement d’Aïd al Adha.

La saison estivale devrait battre son plein, comme à l’accoutumée, dans les principales destinations balnéaires, à commencer par l’axe Agadir-Taghazout-Imi Ouaddar considéré comme la première station balnéaire du Royaume. On peut citer également les destinations de la Région Tanger-Tétouan Al Hoceima, essentiellement les zones de M’diq, Fnideq et Martil et Al Hoceima, en plus de la station de Saïdia et Marchica et, dans une moindre mesure la destination Marrakech, bien moins prisée par les nationaux durant cette période estivale.

Cette année encore, la demande touristique serait déclenchée après la période de l’Aïd al Adha où le rythme des réservations irait crescendo, en particulier avec la fin de l’année scolaire, la publication des résultats de la session de rattrapage du bac et la signature des PV de sortie du corps enseignants, au plus tard le 15 juillet.

Un modèle économique propre au marché intérieur, une nécessité

Dans ce sens, les flux nationaux qui se caractérisent par leur saisonnalité habituelle, seront probablement au rendez-vous, parallèlement avec ceux des Marocains Résidant à l’Étranger.

Selon Zoubir Bouhout, expert en tourisme, «le marché national est la première clientèle des établissements d’hébergement classés et il est également le segment qui affiche le taux de progression le plus élevé, dépassant même les flux internationaux».

Soulignant les paradoxes de ce marché, Bouhout insiste sur «la nécessité de trouver des solutions en termes d’offres touristiques capables de satisfaire tous les segments à fort potentiel et de trouver un modèle économique propre à ce marché, dans le cadre d’un partenariat public-privé. Le tout en évitant, d’une part, la saisonnalité qui le caractérise, mais aussi, l’informel de l’hébergement locatif».

En termes de perspectives, Il est prévu que la destination Agadir affiche complet, selon les professionnels, jusqu’à la dernière décade d’août. «Une forte demande est constatée cette saison pour la destination Agadir qui sera remplie malgré les hôtels fermés», affirme Abarrahim Oummani, vice-président de Continental Bay, société gestionnaire de Lunja Village.

L’axe Agadir-Taghazout-Imi Ouaddar afficherait complet

À l’instar de celle d’Agadir Taghazout Bay, particulièrement prisée, la station balnéaire du plan Biladi «Lunja Village», à Immi Ouddar, affichera complet. Et ce n’est pas par hasard que cette infrastructure touristique, dotée d’une capacité de 2.400 lits, satisfait les attentes de la clientèle nationale, notamment familiale. La station est déjà adaptée au segment national, à travers son rapport qualité/prix, mais aussi en termes d’hébergement touristique. Celui-ci est constituée d’appartements, chalets et suites-hôtels, avec une offre variée et dédiée, défiant même les prix d’hébergement locatif.

«Les prévisions sont excellentes avec un été record, surtout le mois de juillet qui devrait afficher près de 65%», estime, Oummani. Et d’ajouter qu’avec «le décalage d’Aïd al Adha, la demande sera plus conséquente avec un engouement constaté durant ce mois, contrairement aux périodes précédentes». C’est la raison pour laquelle l’accélération des travaux est une nécessité pour accueillir le rush des touristes, à partir de juillet.

Tanger-Tétouan Al Hoceima et Saïdia prises d’assaut

«Étant donné que les nationaux privilégient le segment balnéaire durant cette période, les destinations relevant de la Région de Tanger-Tetouan Al Hoceima seraient prises d’assaut, du 15 juillet à fin août 2023, à l’image des années précédentes qui marquent la saisonnalité des flux nationaux et les réservations en last minute», souligne Ali Kadiri, président de l’Association régionale de l’industrie hôtelière. Il indique par ailleurs que «la tendance sera marquée cette année par un remplissage complet des hôtels durant cette période.

Ce qui n’arrivera pas à compenser la basse saison, sur les autres mois de l’année, d’où la question de la révision du calendrier des vacances scolaires en trois pôles durant cette période, pour l’étalement des vacances en faveur des nationaux et le développement de l’industrie touristique à travers les chèques-vacances.

Au niveau de la station de Saïdia, en plus des hôtels de Marchika et Nador, les estimations tablent aussi sur un taux de remplissage dépassant 80%, essentiellement grâce aux MRE et aux touristes nationaux. À noter que ceux-ci détiennent la première place du secteur avant même les flux internationaux.

Yassine Saber