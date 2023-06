La star indienne Malavika Mohanan choisit le Maroc pour ses vacances (PHOTOS)

C’est sur le Royaume qu’est tombé le bon choix de la star indienne Malavika Mohanan, pour y passer de très belles vacances estivales.

Un séjour marocain dont les photos de ses plus beaux souvenirs ont été partagées par l’artiste avec ses fans et followers sur son compte officiel du réseau social Instagram.

A rappeler que Malavika Mohanan s’était déjà rendue au Maroc, au mois de mai dernier. D’abord à Fès, puis à Marrakech. Et de la ville ocre, elle a effectué une randonnée au Mont Toubkal, entre autres activités sur le sol national dont elle a tenu aussi à publier les photos dans des stories ou des publications, via Instagram.

La jeune artiste indienne (29 ans) a également tenu à se parer de la jellaba féminine, traditionnelle et bel et bien, et sans conteste, « made in Morocco ». Comme elle a partagé avec ses fans et followers son admiration pour la beauté et la somptuosité de l’urbanisme moderne du Royaume, ainsi que pour le patrimoine matériel et immatériel du pays.

Par ailleurs, s’agissant du Côté artistique, après « Master » (2021) et « Maaran » (2022), le film le plus récent de l’année 2023 auquel Malavika Mohanan a participé porte le titre de « Christy ». En effet, la sortie de ce dernier, dans les salles obscures de l’Inde, a eu lieu le 17 février dernier.

Larbi Alaoui