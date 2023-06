Rabat: Abdelhamid Sabiri visite le SIEL (VIDEO)

Abdelhamid Sabiri a visité jeudi le Salon international de l’Edition et du Livre (SIEL) qui se tient actuellement à Rabat.

Les vidéos et photos du Lion de l’Atlas, accompagné de plusieurs agents de sécurité, ont fait le tour de la Toile et plusieurs internautes ont loué l’initiative du joueur. Sabiri est au Maroc pour participer au stage de préparation des Lions de l’Atlas au complexe Mohammed VI de Maâmora. Il en a ainsi profité pour se rendre au SIEL.

Organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en partenariat avec la Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra et le Conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra, le SIEL-2023, qui se poursuit jusqu’au 11 juin, est marqué par la participation de 661 écrivains, intellectuels et poètes marocains et étrangers qui illumineront avec leurs contributions intellectuelles le ciel de ce Salon international de renom.

H.M.