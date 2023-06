Nador: la police fait tomber des criminels

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la police judiciaire à Nador ont procédé, jeudi, en étroite coordination avec les services de la Direction générale de la Surveillance du territoire (DGST), au démantèlement d’un réseau criminel composé de quatre individus s’activant à Béni Ansar et présumé impliqué dans des vols, braquages et agressions à l’aide d’armes blanches.

Les perquisitions menées aux domiciles des suspects, âgés de 33 à 47 ans, ont permis la saisie d’armes blanches, de menottes, d’une échelle en corde d’escalade, de matériels d’effraction en fer et de téléphones portables, qui seront soumis aux expertises numériques nécessaires, outre un véhicule léger et une moto qui auraient servi pour commettre des actes de vol, indique un communiqué de la DGST.

Les investigations et les recherches préliminaires ont révélé que les membres de ce réseau criminel, dont le chef est un extrémiste aux antécédents judiciaires, sont impliqués dans l’exécution d’une série de braquages de locaux commerciaux et de maisons d’autrui, notamment de Marocains résidant à l’étranger, conformément au principe de « al istihlal » et « faya’â », ajoute la même source.

L’enquête a aussi révélé que les prévenus écoulaient le butin des actes de vol et de braquages avec la complicité du gérant d’un local qui a été également interpellé lors de cette opération sécuritaire.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire menée par le Bureau Central d’Investigations Judiciaires, sous la supervision du parquet compétent, pour identifier les éventuelles ramifications de cette affaire et interpeller les complices dans ces actes criminels, conclut le communiqué.

S.L.