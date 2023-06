Clean & Play : Ford et Ford Fund réitérent leur engagement pour des plages propres

Conscients de l’importance de la préservation de l’environnement, Ford et Ford Fund, branche philanthropique de Ford Motor Company, soutiennent l’initiative « Clean & Play » créée par l’association Bahri, en faisant un don de près d’un million de dirhams.

Cette première au Maroc et en Afrique, est plus qu’une simple action de nettoyage de plage, elle consiste également à soutenir les communautés et encourager l’engagement sociétal. Il s’agit d’un concept innovant avec un fort impact social, environnemental, sportif et économique où chaque participant bénéficiera d’une heure d’activités sportives et éducatives en échange d’une heure de bénévolat, le tout est gratuit et ouvert à tous.

L’événement a été lancé le samedi 3 juin à la plage Madame Chaoual, à Casablanca, en marge de la « Journée mondiale de l’environnement », avec la participation de 300 volontaires de différentes écoles, entreprises, ONG, orphelinats. Le lancement effectif de cette initiative a été fait par Achraf El Boustani, Directeur général de Ford Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne et Abdelouahab Ennaciri, Directeur général de Ford au Maroc et Saad Abid Président fondateur de l’association Bahri.

« Ford Motor Company est fortement engagée sur la voie de la construction d’un monde plus durable pour les communautés. En tant que constructeur automobile nous recherchons constamment des moyens de réduire notre impact sur la planète pour offrir aux futures générations un avenir meilleur, à travers des programmes et des solutions environnementales ingénieuses qui contribueront à édifier une planète durable. L’initiative « Clean & Play » s’inscrit, aussi dans une dynamique nationale de développement durable, dont les principaux objectifs sont la promotion de la protection de l’environnement, l’engagement citoyen, le sport et l’éducation. Nous sommes ravis de collaborer avec l’Association Bahri, pour des plages propres tout au long de l’année », a déclaré Achraf El Boustani, Directeur General de Ford Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne.

Pour sa part Saad Abid, président fondateur de l’association Bahri affirme qu’: « à travers notre partenariat avec Ford et Ford Fund, nous voulons davantage rassembler les communautés venant d’horizons différents, passionnées par le littoral et soucieuses de la protection de l’environnement. Nous voulons également promouvoir la pratique du sport de plage, le rendre accessible à tous et créer de la cohésion sociale. Cette opération nous permettra de rassembler encore plus de bénévoles grâce à qui nous réussirons à atteindre nos objectifs ».

Le don du Ford Fund permettra la mise en place et d’installation écoresponsable et pérenne sur la plage et accueillera une école de surf, un espace pour ateliers ludiques, un espace pluridisciplinaire et des espaces de jeux. L’énergie solaire alimentera le village et une unité de tri sera installée pour recycler une grande partie des déchets collectés. Étalé sur toute l’année, chaque semaine « Clean & Play » accueillera 50 enfants, et 50 bénévoles âgés de 10 à 25 ans, qui profiteront d’une heure d’activités éducatives et sportives, suite à une séance de nettoyage de plage d’une heure. L’objectif est de former de jeunes citoyens en combinant le volontariat, le sport et l’éducation. Le concept est simple : Un nettoyage de plage d’une heure donne accès à une heure d’activités sportives (surf, yoga, football, volley-ball, tennis) et d’activités éducationnelles (cours d’anglais, cours de codage, réalisation de vidéos, photographie).

Ce programme a pour ambition d’aider les jeunes Marocains, à acquérir et à développer des compétences pour améliorer leur potentiel. Il encouragera également la jeunesse marocaine à participer à la vie civique par le biais de l’entrepreneuriat social, du volontariat et de l’engagement communautaire.

À noter que cette initiative sera déployée dans d’autres villes au Maroc, puis dans d’autres pays africains à partir de 2025.