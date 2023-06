Ce que l’introduction en bourse a changé pour Mutandis (VIDEO)

L’INVITÉ DES ÉCO. C’est une startup industrielle lancée depuis une quinzaine d’années, devenue aujourd’hui l’un des fleurons de l’industrie nationale. Portée par quelques dizaines d’actionnaires, à leur tête Adil Douiri, Mutandis a réussi à confirmer son positionnement dans le marché des produits de grande consommation. L’ancien ministre du tourisme et fondateur de CFG Bank qui était l’invité des ÉCO, revient sur l’impact de l’IPO sur la croissance de Mutandis. Extrait.

« L’IPO nous a ouvert la voix de la croissance. Nous sommes passés de 60 actionnaires, avant l’IPO, à 3.000 au lendemain. Nous avons réalisé une deuxième offre publique de vente en janvier 2022, pour passer à près de 8.000 actionnaires. Plus le nombre d’actionnaires de Mutandis est élevé, plus elle peut se développer, faire des augmentations de capital et solliciter les investisseurs en bourse pour des projets de croissance. Pas courant, notre modèle est un peu différent mais il a le mérite de permettre une croissance plus rapide ».