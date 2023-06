Etat du cheptel, aménagement des marchés… Où en sont les préparatifs pour Aïd Al-Adha ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Quelque 5,4 millions de têtes d’ovins et de caprins destinés à l’abattage ont été identifiés par les services de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), a indiqué jeudi le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, soulignant que les préparatifs pour Aïd Al-Adha ont atteint un stade avancé.

Dans un exposé devant le Conseil de gouvernement sur les préparatifs de Aïd Al-Adha, Sadiki a relevé que 214.000 unités d’élevage et d’engraissement d’ovins destinés à l’Aïd ont été enregistrées auprès de l’ONSSA, notant que ces unités font l’objet d’un suivi rigoureux, a rapporté le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Afin de renforcer les infrastructures d’achat et de vente d’animaux destinés à l’Aid, le ministre a assuré que 34 marchés temporaires seront créés et aménagés à cette occasion dans différentes régions du Royaume, notant que ces marchés ne recevront que des ovins et des caprins identifiés par les services de l’ONSSA en collaboration avec les organisations professionnelles.

Il a en outre indiqué que les services vétérinaires surveillent en permanence l’état sanitaire du cheptel en renforçant le contrôle sur le terrain et le contrôle microbiologique ainsi que la qualité de l’alimentation du bétail, soulignant que l’état sanitaire du cheptel national reste « globalement satisfaisant ».

S.L.