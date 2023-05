Aïd Al-Adha: prévisions pessimistes sur les prix des moutons (VIDEO)

Plusieurs éleveurs à Casablanca prévoient une augmentation conséquente des prix des têtes de bétail destinées au sacrifice de l’Aïd Al-Adha. Ceci, d’après eux, à cause essentiellement de la rareté de la pluviométrie et de la cherté du fourrage.

Et dans une déclaration à Le Site info, un éleveur prénommé Ahmed a affirmé que cette revue à la hausse serait importante et qu’elle équivaudrait à quelque 500 DH par tête de bétail. Notre interlocuteur a également confirmé les mêmes causes précitées, qui expliqueraient cette augmentation des prix, en y ajoutant les effets de la sécheresse.

De même qu’il a tenu à souligner que les éleveurs pâtiront beaucoup du fait de la décision de l’importation d’ovins de l’étranger.

L.A.