Romain Saiss se confie sur Walid Regragui (VIDEO)

Romain Saiss a accordé une interview au site français «Onze Mondial», dans laquelle il est revenu sur l’exploit des Lions de l’Atlas en Coupe du monde.

Le joueur s’est confié sur les secrets de cette réussite et la valeur ajoutée de Walid Regragui après avoir pris les rênes de l’équipe nationale. «Tu l’écoutes avant un match, tu as envie de rentrer sur le terrain et tout manger», a lancé Romain Saiss concernant le coach.

« Il a amené ce côté gagneur qui fait cruellement défaut à la sélection. Cela fait plusieurs années qu’on ne gagne rien et qu’on ne faisait rien dans les grandes compétitions. Il fallait arrêter de se cacher à chaque fois derrière certaines excuses. On n’était pas plus nul que les autres équipes et avions des joueurs de qualité. Mais il fallait qu’on soit une équipe, un collectif, pour faire quelque chose. Grâce à Walid, on a su créer quelque chose de fort entre nous et ça s’est ressenti sur le terrain. Tout le monde faisait des efforts. Il y avait un état d’esprit irréprochable, ce qui a permis de signer ce parcours», a-t-il assuré.

Et d’ajouter : «Maintenant, on doit tirer tous les enseignements de cette compétition, tout ce qui a été positif ou négatif, afin d’avancer».

H.M.