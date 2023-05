Rabat: les cafés et restaurants reportent leur grève

Les propriétaires des cafés et restaurants de Rabat ont décidé de reporter leur grève prévue le 31 mai après s’être réunis avec Asmae Ghlalou

Une réunion a été tenue, en effet, au siège de la wilaya, en présence du président de la Fédération nationale des propriétaires de cafés et restaurants, de la maire de la ville, des chefs de service de la préfecture et de la mairie et du chef de la division économique.

Plusieurs points y ont été discutés, dont la décision du Conseil de Rabat de revoir à la hausse le montant de la taxe de l’exploitation de l’espace public à plus de 600 DH, dépassant de loin le pouvoir d’achat et la marge bénéficiaire des professionnels.

La maire de Rabat, dans une action sans précédent dans l’histoire des communes, dans une sorte de défi, avait également beaucoup insisté concernant l’adoption de la décision d’imposition, en accélérant l’opération de réception, par l’intermédiaire de la Trésorerie générale, de l’arrêté au délai ne dépassant pas un mois.

Par ailleurs, il a été décidé de tenir une nouvelle réunion, technique cette fois-ci, le mercredi 31 mai au siège de la wilaya. La commune, de son côté, a promis aux professionnels du secteur de trouver une solution à toutes leurs revendications.

H.M.