Zahra Jeddaoui en « selham » avec capuche du Maroc au festival de Cannes

Zahra Jeddaoui, héroïne du film marocain « Kadib Abyad », a attiré ce jeudi soir l’attention des photographes en passant sur le tapis rouge du 76e Festival de Cannes. Jeddaoui a choisi de mettre un « salham » marocain avec un drapeau du pays sur la capuche. Un look original et largement diffusé dans les médias et les réseaux sociaux.

À noter que le film « Kadib Abyad » de la réalisatrice Asmae El Moudir et le film « les meutes » de Kamal Lazraq sont sélectionnés pour remporter un des prix du festival de Cannes. Le festival qui a démarré le 16 mai dernier sera clôturé ce samedi 27 mai courant.