Grande consommation: comment Mutandis a évité la crise (VIDEO)

Entrepreneur et homme politique, Adil Douiri, fondateur du groupe Mutandis, qui dispose d’une connaissance élargie du tissu économique et industriel du pays, s’est prêté au jeu des questions-réponses de l’Invité des ÉCO.

Il est indéniable que les répercussions des perturbations sur les chaînes d’approvisionnement influent sur la situation économique du Maroc. Du côté des industriels, notamment des produits de grande consommation, l’impact sur les prix a été sans équivoque. Pour Adil Douiri, fondateur du groupe Mutandis, la hausse des prix de vente s’est répercutée sur le marché marocain d’une manière progressive, afin d’éviter un scénario dramatique.

«Dans notre cas (ndlr: Mutandis), nous avons répercuté les effets de l’inflation plus vite à l’export. Et puisqu’il ne fallait pas bousculer le pouvoir d’achat sur le marché local, nous avons dû répercuter progressivement la hausse, autrement nous aurions été contraints de baisser le rideau tant nous produisions à perte avec des cours de matières premières qui ont atteint des niveaux affolants. Nous avons ensuite pu reconstituer notre rentabilité afin de couvrir au moins les charges et les coûts fixes», précise-t-il.

Et d’ajouter, «nous avons pu répercuter l’inflation sur nos prix de vente à l’export en six mois environ pour atteindre des marges normatives à partir du mois de mai 2022. Par contre, au Maroc, cela nous a pris plus d’un an, et ce n’est qu’à fin décembre 2022 que nous avons fini de répercuter les hausses des prix des intrants».