Le bac sciences maths marocain, l’un des plus durs au monde ? (VIDEO)

Dans cette vidéo publiée sur Twitter, un prof de maths donne son avis sur les épreuves de bac sciences maths et les classent des plus difficiles aux moins difficiles.

En première position des bacs les plus durs, on retrouve le Maroc qui pour le professeur est une « tuerie », un « truc beaucoup trop difficile qui m’a mis en sueur ». Juste derrière, il a placé le Gaokao chinois, puis le bac américain, libanais, coréen et tunisien et enfin le bac sciences mathématiques français qui selon lui est de « bas niveau ».