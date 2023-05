Concert de Booba à Casablanca: la polémique fait réagir le rappeur (VIDEO)

La polémique se poursuit autour du concert de Booba, prévu le 21 juin à la salle couverte du Complexe Mohammed V de Casablanca. Les internautes, entre autres citoyens, avaient fortement exprimé leur refus catégorique de la venue au Royaume du rappeur français.

Cependant, celui-ci, de son vrai nom Elie Yaffa, vient de commenter ce tollé. De bien entendu, cette annonce faite via son compte officiel Twitter n’a pas manqué de susciter une grande polémique, sachant que le rappeur avait osé s’en prendre aux Marocaines, les avait effrontément offensées, à plusieurs reprises, en les traitant de tous les noms d’oiseaux (pour ne pas en dire davantage!), dans ses soi-disant chansons.

Et c’est dans un enregistrement vidéo, diffusé lundi 15 mai, que le rappeur a commenté, pour la première fois son prochain et improbable concert à Casablanca, comme suit: « Nous attendons l’organisation d’un nouveau concert au Maroc. Le spectacle est toujours de mise. Mais s’il était annulé, ce serait vraiment très regrettable! ».

Et de poursuivre, pour les personnes qui voudraient bien le croire: « Nous aimons le Maroc et l’Afrique et nous n’avons jamais pensé à nuire aux Marocains et à aucun Africain. J’y suis venu plusieurs fois pendant les vacances pour animer des spectacles. Ce serait alors vraiment très triste pour notre public, pour la musique et pour l’Afrique au cas où le concert serait encore une fois annulé ».

De même que Booba, via l’enregistrement vidéo précité, a accusé le rappeur français d’origine marocaine, Walid Georgey, dit « Maes », et le célèbre auteur-compositeur-interprète et rappeur congolais , Maître Gims, de son vrai nom Gandhi Djuna, d’être derrière l’annulation de son premier concert au Maroc.

Accusation contre laquelle Booba s’est insurgé, allant jusqu’à traiter ses deux collègues de… « lâches »!

Larbi Alaoui