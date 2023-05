DGSN: ce qui s’est passé vendredi dans la province d’Agadir

Par LeSiteinfo avec MAP

Trois personnes âgées de 23 à 40 ans ont été arrêtées, vendredi par la brigade de la police judiciaire d’Aït Melloul, en coordination avec ses homologues des villes d’Agadir et d’Inezgane, pour leur implication présumée dans une affaire de coups et blessures à l’arme blanche suivis d’un accident de la circulation ayant entraîné un décès, a-t-on appris de source sécuritaire.

Les services de la sûreté nationale de la ville d’Aït Melloul avaient entamé, mercredi dernier, les procédures de constat d’un accident de la circulation dans le quartier d’Azrou, qui a coûté la vie à un conducteur, avant que les enquêtes et les investigations menées sur le terrain ne révèlent l’implication d’un groupe de personnes dans l’exposition de la victime à une agression à l’arme blanche et sa poursuite à bord de sa voiture, avant qu’il ne perde le contrôle de son véhicule et ne percute un poteau électrique, précise-t-on de même source.

Les enquêtes approfondies appuyées par des recherches techniques ont permis l’identification des personnes soupçonnées d’être impliquées dans la commission de ces actes criminels, selon la même source qui ajoute que trois mis en cause ont été arrêtés, dont le principal suspect impliqué dans l’incitation à la commission de ce crime, une deuxième personne soupçonnée d’y avoir participé et une troisième pour non-dénonciation de ces actes criminels.

Les trois prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue de définir les véritables mobiles de ce crime, alors que les recherches sont toujours en cours en vue d’interpeler le reste des suspects identifiés qui ont contribué et participé à cet acte criminel.

