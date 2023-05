Martil: les habitants appelés à peindre les façades de leurs maisons

La commune de Martil, l’une des nombreuses belles cités balnéaires de « Mare Nostrum », au Nord du Royaume, a invité les habitants à peindre les façades de leurs maisons ou commerces des couleurs officielles de la ville, le bleu et le blanc.

Dans un communiqué, dont Le Site info a pris connaissance, ladite commune nordiste a précisé que cette louable initiative entre dans le cadre des préparatifs habituels et nécessaires de la prochaine saison estivale, qui est presque déjà à nos portes.

La même mesure, à laquelle il a été préconisé aux citoyens de pleinement adhérer, a également pour objectif de contribuer à l’esthétique de la ville de Martil et à son embellissement. Et ce, avec la participation citoyenne et massive des habitants, afin d’assurer le succès de l’imminente saison d’été, ainsi que la préservation des monuments et du patrimoine matériel de la ville, synonymes de valeurs ajoutées de la belle station balnéaire qu’est Martil.

L.A.