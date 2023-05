Abderrahim El Hafidi, DG de l’ONEE rencontre l’Ambassadeur d’Italie à Rabat

Abderrahim El Hafidi, Directeur Général de l’ONEE a reçu, le 11 mai 2023 à Rabat, M. Armando Barucco, Ambassadeur d’Italie au Maroc.

Les échanges ont porté sur les perspectives et opportunités de coopération ainsi que sur le renforcement des relations bilatérales dans les secteurs de l’électricité et de l’eau potable.

M. El Hafidi a mis en exergue l’importance accordée par le Maroc sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI, au développement des secteurs de l’eau et de l’électricité et a exposé les stratégies lancées par le Royaume du Maroc dans ce sens ainsi que les principaux grands projets structurels en cours de développement et présentant des opportunités de coopération notamment les stations de dessalement d’eau, les batteries de stockage à grande échelle nécessaire pour accompagner l’intégration massive des ENR ainsi que le transport d’électricité par technique HVDC.

De son côté l’Ambassadeur d’Italie a salué les importantes réalisations du Maroc dans les domaines clés de l’électricité et de l’eau et a également mis en avant l’expertise des sociétés italiennes dans ces domaines ainsi que leur intérêt pour le Maroc, raison pour laquelle de grands groupes se sont déjà installés au Royaume.

Evoquant les grandes avancées réalisées par le Maroc dans les domaines de l’électricité et de l’eau potable, le Directeur Général de l’ONEE a mis l’accent sur la nécessité de renforcer l’intégration industrielle qui suscite de plus en plus l’intérêt de plusieurs acteurs dans divers secteurs au Maroc en général, et de l’électricité, de l’eau potable et de l’assainissement liquide en particulier.

Les deux parties ont exprimé leur engagement pour le développement de programmes de coopération et pour la mise à profit des expériences communes et du savoir-faire respectifs pour explorer de manière approfondie la possibilité de partenariat dans les domaines précités.