DARI récompensé au SIAM 2023 avec le “Prix de la Qualité”

DARI, premier producteur et exportateur de Couscous au Maroc, est une entreprise côtée à la Bourse de Casablanca. Ses efforts ont été récompensés au SIAM 2023 avec le “Prix de la Qualité”.



Une nouvelle distinction qui récompense DARI « pour son engagement continu et ses efforts constants en matière d’excellence de qualité de produits (couscous et pâtes alimentaires) et de services », nous confie un organisateur du Salon de l’Agriculture.

« Depuis sa création, DARI a adopté une politique qualité stricte et rigoureuse reposant sur plusieurs axes », assure la marque 100% marocaine.

Ce qui compte pour Dari, c’est « la mise en œuvre sur l’ensemble des sites de production d’une démarche HACCP et de systèmes performants de management qualité certifiés selon les meilleurs standards internationaux ».

Une politique qui s’appuie sur un « processus strict de sélection de meilleures matières premières et d’un système de traçabilité intégrale des produits finis ». Autre ingrédient de la recette Dari: « La formation et la sensibilisation de ses collaborateurs à la culture de la qualité constituent aussi un pilier de cette démarche ».

Une approche globale qui lui permet de garantir de manière pérenne des produits “Made in Morocco” de qualité et se satisfaire ses clients sur le long terme.

Dans une déclaration à la presse, DARI déclare être « fière d’avoir été reconnue pour son engagement en faveur de la qualité, qui constitue un élément clé de sa stratégie de croissance et de développement ». La marque s’engage à poursuivre ses efforts pour être toujours à la hauteur des plus hautes exigences en matière de qualité et de services de ses clients au Maroc et à l’international.