Kaima Belouchi, célèbre journaliste sportive marocaine, en deuil

La journaliste et animatrice sportive Kaima Belouchi a été frappée par un deuil tragique avec le décès soudain de sa mère, victime d’une crise cardiaque.

Dans une déclaration à Le Site Info, Kaima Belouchi a indiqué que sa mère avait été foudroyée par une crise cardiaque alors qu’elle effectuait, comme à l’accoutumée, ses examens médicaux dans une clinique. « Alhamdoulillah en toute circonstance », a-t-elle confié avec émotion.

La prière funéraire a été célébrée dans l’après-midi à la mosquée Al-Khalil, située dans la résidence Safaa au quartier Tabrikt à Salé, avant l’inhumation au cimetière Belabbas, en face de l’hôpital Razi, dans la zone de Bettana.

La tristesse a envahi le milieu médiatique sportif à l’annonce de la nouvelle. De nombreux journalistes, professionnels des médias et figures sportives marocaines ont exprimé leur compassion et leurs condoléances à Kaima Belouchi, priant pour que Dieu accorde à la défunte sa miséricorde et à sa famille patience et réconfort.