SIAM 2023 : Tanger Med partage son expertise dans la logistique agroalimentaire (VIDEO)

Tanger Med est exposant à la 15e édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) qui se tient à Meknès jusqu’au 7 mai 2023. La plateforme logistique est présente via un stand dans le pôle « produits agricoles ».

À travers cette participation, Tanger Med présente son offre portuaire et logistique au service des importations et exportations nationales dans l’industrie agroalimentaire. La plateforme est présente avec sa communauté de clients et partenaires : logisticiens, compagnies maritimes, transitaires, transporteurs, etc.

Ces acteurs opèrent dans la logistique agricole en partance et en provenance du Maroc, à partir du complexe portuaire. Ils participent tous dans la compétitivité de cette chaine logistique maitrisée.

Idriss Aarabi, directeur des opérations import/export Tanger Med, indique : « l’export agroalimentaire représente 40 % du volume exporté en camions TIR. Les exportations alimentaires ont besoin d’une certaine agilité, parce que ce sont des produits à température dirigée et qui ne peuvent pas attendre, d’où l’intérêt de pouvoir cerner leur passage portuaire ».