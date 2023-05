Le Nouvel An amazigh décrété jour férié: ce qu’en pensent les Marocains (VIDEO)

Sur Hautes instructions du roi Mohammed VI, le Nouvel An amazigh (« Id-Yennayer », appelé aussi « Asgass », en langue amazighe) a été instauré jour férié et chômé. Aussi de nombreux Marocains ont-ils exprimé leur grande fierté et leur entière satisfaction pour cette décision historique.

Dans une déclaration à Le Site info, l’un de ces citoyens a tenu à affirmer que tous les Marocains ont fait savoir qu’ils sont fiers et heureux que la célébration d’Id-Yennayer soit désormais une fête nationale, dont le jour est férié et chômé.

Rappelons qu’à l’instar de chaque année, le 13 janvier, la communauté amazighe, en particulier, et tous les Marocains, toutes classes confondues, en général, célèbrent le Nouvel An amazigh, évènement datant de plusieurs siècles.

Et la célébration d’Id-Yennayer se distingue par de nombreux rituels, à forte charge en ce qui concerne la culture, les arts folkloriques, ainsi que l’anthropologie. A cette occasion, des mets spéciaux sont préparés et partagés entre les membres de la famille, leurs proches et voisins.

De bien entendu, le fameux couscous amazigh est immanquablement présent, entre autres plats locaux et délicieux qui font le bonheur de tous. « Asgass ambarki » à tous les Marocains!

Larbi Alaoui