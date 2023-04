Conseil de gouvernement: trois nouvelles nominations à des fonctions supérieures

Par LeSiteinfo avec MAP

Le conseil de gouvernement, réuni jeudi, a approuvé des propositions de nomination à des fonctions supérieures conformément à l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville- département de l’Habitat et de la politique de la ville-, Youssef Hosni a été nommé secrétaire général, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas dans un point de presse à l’issue du conseil de gouvernement.

En ce qui concerne le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Latifa Mouhir a été nommée doyenne de la Faculté des Sciences et techniques de Mohammedia, alors que El Houcine Ouchni a été désigné doyen de la Faculté des Lettres et des sciences humaines d’Oujda, a ajouté Baitas.

S.L.