Virgin Megastore inaugure son 10ᵉ magasin au Maroc

Virgin Megastore Maroc, l’enseigne emblématique de distribution de produits Hitech, Culturels et de Loisirs, signe une nouvelle étape de son développement avec l’inauguration de son 10ᵉ magasin au Maroc, et son 3ᵉ à Casablanca. Installé au cœur du très prisé Triangle d’Or, ce nouvel espace propose une expérience d’achat conjuguant innovation, lifestyle et culture.

S’étendant sur une superficie de 450 m² et fruit d’un investissement de 9 M de dirhams, ce nouveau magasin traduit la volonté de Virgin Megastore Maroc d’enrichir l’offre Hitech et culturelle et de renforcer son ancrage dans le secteur dynamique du retail.

Pensé pour offrir un parcours client fluide et immersif, le magasin décline 10 Univers, allant des dernières innovations Tech et Mobile aux jeux vidéo et consoles, en passant par une sélection d’articles Audio, Livres, Petit Électroménager, Déco Maison, Lifestyle, Beauté et Bien-être, Éveil et Jeux, et Papeterie. Virgin Megastore se distingue comme l’unique enseigne de la place à proposer autant d’univers ciblés réunis dans un seul et même espace, répondant ainsi aux attentes variées d’une clientèle exigeante. Chaque zone est conçue pour inviter à la découverte, stimuler l’inspiration et enrichir l’expérience d’achat.

Avec une équipe de 30 collaborateurs dédiés, le magasin promet une expérience unique, combinant expertise produit, conseils personnalisés et services de qualité.

« L’ouverture de ce nouveau magasin s’inscrit dans notre ambition d’offrir à nos clients bien plus qu’un lieu d’achat. Nous voulons leur proposer un véritable lieu de vie, d’échange et de découverte. À travers ce concept innovant, nous souhaitons créer une nouvelle communauté autour de la passion pour les technologies, le lifestyle et la culture », déclare Asmâa Azmi, Chef du Département Marketing & Communication au sein de Virgin Megastore Maroc.

Pour marquer cette ouverture, Virgin Megastore propose durant 1 mois des offres exclusives intéressant l’ensemble des Univers !

Depuis son lancement au Maroc, Virgin Megastore n’a cessé de faire évoluer son modèle pour anticiper les nouvelles attentes des consommateurs. Aujourd’hui forte de 10 magasins implantés dans les principales villes du Royaume, l’enseigne confirme son rôle de référence en matière d’innovation, de culture et de lifestyle, tout en affirmant son engagement en faveur d’une expérience client toujours plus riche et différenciante.