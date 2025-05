Dans le cadre de l’ouverture sur son environnement économique et social, pour contribuer à sa promotion et son développement, La Cité des Métiers et des Compétences de Casablanca-Settat (CMC-CS), en partenariat avec OTED (Territorial Empowerment and Development), annonce le lancement du Nouaceur Territorial Innovation Lab (NOTIL), un laboratoire d’innovation territoriale visant à transformer le développement local par l’intelligence collective et l’innovation collaborative.

Un modèle unique d’innovation ouverte pour un impact territorial durable NOTIL s’inscrit dans une dynamique de co-construction territoriale impliquant une pluralité d’acteurs ; entreprises, collectivités territoriales, associations, coopératives, stagiaires et formateurs de la CMC-CS. Le laboratoire a pour mission de mobiliser l’intelligence collective pour co-créer des solutions adaptées aux défis locaux, en matière de développement économique, social et environnemental.

L’approche participative de NOTIL repose sur quatre piliers :

1.Intelligence Collective – Mobiliser les parties prenantes pour co-concevoir des projets innovants répondant aux enjeux territoriaux.

2.Co-construction et Participation – Impliquer activement les acteurs locaux dans la définition et la mise en œuvre des projets.

3.Innovation et Expérimentation – Tester des solutions concrètes sur le terrain pour mesurer leur impact et les adapter.

4.Durabilité et Impact Social – Garantir un développement inclusif et durable, ancré

dans les réalités locales.

Des retombées pour chaque stakeholder

Pour les entreprises locales ; accès à des solutions innovantes, renforcement de la compétitivité et opportunité de mécénat de compétences.

Pour les collectivités territoriales ; accélération de projets structurants, meilleure gouvernance participative et optimisation des ressources. Pour les stagiaires de la CMC-CS ; développement de compétences techniques et transversales, immersion dans des projets réels et renforcement de l’employabilité.

Pour les communautés locales ; amélioration de la qualité de vie, implication citoyenne dans les décisions locales et co-construction de solutions adaptées.

Un appel à l’engagement citoyen et entrepreneurial

NOTIL invite les entreprises, associations et experts à rejoindre cette dynamique territoriale en participant aux ateliers de co-construction, en partageant leurs défis locaux et en contribuant activement au développement de projets novateurs.