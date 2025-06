123ème Conseil Exécutif de l’ONU Tourisme: Fatim-Zahra Ammor préside la délégation marocaine

À l’occasion de la 123e session du Conseil Exécutif de l’Organisation des Nations Unies du Tourisme (ONU Tourisme), qui s’est tenue à Ségovie en Espagne, le Maroc a été représenté par une délégation de haut niveau conduite par Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, accompagnée de Karima Benyaich, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Madrid. Cette réunion Onusienne a rassemblé les ministres et hauts responsables du tourisme des États membres de l’ONU Tourisme pour discuter de l’avenir du secteur.

Cette session revêtait une importance particulière, puisqu’elle a été marquée par l’élection du nouveau Secrétaire Général de l’ONU Tourisme pour le mandat 2026-2029, une décision clé pour orienter l’organisation face aux défis mondiaux. Le Conseil Exécutif a ainsi procédé à l’examen des candidatures présentées par les Émirats Arabes Unis, le Ghana, le Mexique et la Grèce. À l’issue des votes, Mme Shaikha Al Nowais des Emirats Arabes Unis, a été désignée pour succéder au poste de Secrétaire Général, faisant d’elle la première femme à diriger l’organisation depuis sa création.

Les autres points de l’agenda ont porté sur la promotion d’un tourisme durable et innovant, notamment dans un contexte d’urgence climatique, ainsi que sur le développement du tourisme rural et des investissements dans le secteur.

Une nouvelle ère pour le tourisme africain : le Bureau Thématique s’installe au Maroc

Un autre moment phare de cette 123ème session a été l’adoption formelle par le Conseil Exécutif de la décision d’établir le Bureau Thématique pour l’Afrique au Maroc. Cette avancée majeure s’est concrétisée d’abord par la signature entre le Gouvernement Marocain et l’ONU Tourisme de l’accord de siège en janvier 2025 et ensuite par l’accord financier en marge de cette session.

Intervenant lors des travaux de cette session, la Ministre a souligné la dynamique exceptionnelle du tourisme marocain tout en plaidant pour un renforcement du rôle de l’ONU Tourisme, particulièrement en Afrique : « Le Maroc se félicite de la performance du secteur touristique à l’échelle mondiale, notamment en Afrique où une progression de 7% en 2024 par rapport à 2019 a été enregistrée. De notre côté, le Royaume connaît une dynamique très positive, avec 17,4 millions de visiteurs en 2024, soit une augmentation de 35% par rapport à 2019. L’ONU Tourisme joue un rôle essentiel dans la promotion d’un tourisme durable, responsable et inclusif. Pour répondre aux attentes croissantes des États membres, en particulier sur le continent africain, il est nécessaire de renforcer les capacités de l’Organisation, afin qu’elle puisse pleinement mener ses missions et mettre en œuvre son programme de travail.”

Rencontres bilatérales pour renforcer la coopération touristique

En marge de cette session, Mme la Ministre, accompagnée de Mme l’Ambassadeur, a tenu des réunions bilatérales avec ses homologues des Émirats Arabes Unis, de l’Espagne, du Ghana et du Mexique. Ces échanges ont permis d’explorer les moyens de renforcer les relations de coopération existantes et d’explorer de nouvelles opportunités de partenariats dans le domaine touristique.

Le Maroc, acteur engagé au sein de l’ONU Tourisme

Membre fondateur de l’ONU Tourisme depuis sa création en 1975, le Maroc participe régulièrement aux travaux des différentes Sessions des Assemblées Générales de l’Organisation. Le Maroc a cumulé plusieurs mandats au Conseil Exécutif de l’ONU Tourisme, dont le dernier couvre la période 2022-2025. Le Maroc est aussi membre du Comité du Programme et du Budget de l’ONU Tourisme pour la période 2021-2027, membre du Comité des Statistiques de l’ONU Tourisme pour la période 2023-2027, ainsi que membre du Comité sur l’Éducation en Ligne pour la période 2021-2025.