La Bourse de Casablanca entame la journée en bonne mine

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en bonne mine lundi, son principal indice, le MASI, se bonifiant de 0,61% à 18.086,13 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,74% à 1.476,42 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, s’adjugeait 0,81% à 1.227,21 pts. De son côté, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, avançait de 0,41% à 1.783,76 pts.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,31%.

S.L.