FICAM® 2025: un casting exceptionnel pour la 23ème édition

Le Festival International de Cinéma d’Animation de Meknès – FICAM® – se prépare à une 23ème édition placée sous le signe de l’interaction entre le cinéma d’animation et le jeu vidéo, qui se déroulera du 16 au 21 mai 2025.

De prestigieux noms seront au rendez-vous, dont Cédric Babouche, réalisateur et directeur artistique renommé dans les univers du film et du jeu vidéo, qui ouvrira le festival avec une conférence inaugurale exclusive. Ce sera l’occasion d’explorer les synergies créatives entre ces deux industries en pleine mutation.

L’événement s’ouvrira aussi avec une avant-première inédite de Flow, un film multi-primé, couronné d’un César et d’un Oscar cette année, ainsi que de nombreuses distinctions au Festival d’Annecy et plus d’un million de spectateurs dans le monde. Théophile Robert, Directeur de production du film, sera présent pour offrir au public un aperçu privilégié de cette œuvre acclamée.

Un autre temps fort du festival, nous aurons l’honneur d’accueillir à nouveau Claude Barras, le talentueux réalisateur de Ma vie de Courgette, couronné de deux Césars en 2017 et film d’ouverture du FICAM cette même année. Il animera une Leçon de Cinéma exceptionnelle et présentera son nouveau film Sauvages, également nommé aux Césars 2025. Cette édition célèbre ainsi l’art poétique du Stop Motion. Dans ce cadre, nous rendrons hommage à deux grands réalisateurs africains, Jean-Michel Kibushi, pionnier du cinéma d’animation en République démocratique du Congo, et Zouhaier Mahjoub, figure importante du Stop-Motion et réalisateur tunisien.

Les festivaliers auront également l’occasion de découvrir le film Hola Frida, inspiré de la vie de la célèbre Frida Kahlo, projeté en présence de son réalisateur, André Kadi. Une immersion artistique inédite au cœur de l’univers fascinant de cette icône mexicaine.

Le festival accueille exclusivement cette année, la première édition du World Cosplay Summit à Meknès. Ce rendez-vous international célébrera l’art du Cosplay, offrant aux passionnés une scène pour exprimer leur créativité et incarner leurs personnages préférés issus de l’animation et du jeu vidéo. Les gagnants auront l’honneur de représenter le Royaume du Maroc pour la première fois lors de la grande finale qui se tiendra au Japon.

Un programme riche et inspirant vous attend, avec tous les rendez-vous habituels : des invités venus des quatre coins du monde, des étudiants des grandes écoles en formation, des rencontres captivantes et des Master Class exceptionnelles…

Le FICAM® 2025 s’annonce comme une édition riche en émotions, en découvertes et en rencontres mémorables. Notez ces dates et plongez avec nous dans un voyage envoûtant à la découverte du cinéma d’animation et du jeu vidéo, un moment de rêve à ne pas manquer !

