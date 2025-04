Rendez-vous de Casablanca de l’Assurance: la 11ème édition se tient les 16 et 17 avril

Sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la Fédération Marocaine de l’Assurance (FMA) organise, les 16 et 17 Avril, la 11ème édition du Rendez-vous de Casablanca de l’Assurance. L’édition 2025 qui se tient sous le thème : « Nouvelles Technologies et IA : Quelles opportunités pour l’Assurance? », propose un programme riche, autour de l’intelligence artificielle et des avancées technologiques qui redessinent le secteur de l’assurance.

Pour cette édition, le Ghana est l’invité d’honneur.

Entre défis à relever et opportunités à saisir, le débat mobilisera, durant une journée et demie, des Leader et experts de renommée nationale, régionale et internationale pour discuter de la thématique principale ainsi que des thématiques qui en découlent lors de sessions plénière, de panels et de Keynotes.

Avec des intervenants de premier plan et des thématiques stratégiques, la FMA se propose de stimuler un débat de fond sur les opportunités qu’offrent l’intelligence artificielle et les nouvelles technologies dans secteur en constante évolution.

Cette 11ème édition consacre la place du Rendez-vous en tant qu’événement incontournable de l’Assurance en Afrique.

Une édition à ne pas rater !

Plusieurs intervenants sont attendus pour discuter du rôle croissant de l’IA dans l’assurance. De la réglementation à la relation clients, les échanges mettront en lumières les opportunités offertes par l’IA pour transformer le secteur et bousculer sa chaîne de valeur.

Le débat portera également sur la personnalisation des offres dans différentes branches, notamment en assurance automobile et santé, tout en questionnant le principe de mutualisation des risques. L’événement explorera aussi les nouvelles approches basées sur l’IA et les nouvelles technologies pour la gestion des risques climatiques, le développement d’une assurance plus inclusive ainsi que l’apport des Insurtechs à la création de valeur pour le secteur.

Au-delà de l’échange scientifique, cette édition se veut également un espace de présentation des dernières innovations et de cas d’usages concrets. Le Rendez-vous de Casablanca de l’Assurance, c’est aussi des rencontres, des collaborations et des opportunités uniques pour réseauter, découvrir des initiatives inspirantes et tisser des partenariats stratégiques.

Pour s’inscrire : https://www.rdvdelassurance.ma/inscription.

Pour plus d’informations : https://www.rdvdelassurance.ma/