Mohamed Bensalah à la 49e Assemblée de la FANAF : « La micro-assurance n’est plus une option, c’est une priorité »

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 49ème édition de l’Assemblée Générale de la Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines (FANAF), organisée en partenariat avec la Fédération Marocaine de l’Assurance (FMA), a officiellement ouvert ses travaux le 24 février à Marrakech.

La cérémonie d’ouverture a réuni les professionnels de l’assurance venus de tout le continent africain pour débattre autour d’un enjeu central : « Quels leviers pour un développement inclusif et durable de l’assurance en Afrique ? ».

En présence de Madame Nadia Fettah, Ministre de l’Économie et des Finances, ainsi que des représentants de l’écosystème de l’assurance en Afrique, l’événement a été marqué par l’allocution de M. César EKOMIE-AFENE, président de la FANAF, qui a souligné l’importance de la coopération sud-sud et a évoqué avec fierté le rôle central du Maroc en tant que moteur de l’innovation et de la croissance dans le secteur de l’assurance en Afrique.

Revenant sur la thématique retenue, il a rappelé que « notre industrie étant interpellée à plus

d’un titre sur son rôle d’inclusion et de durabilité, les attentes des parties prenantes étant de

plus en plus pressantes sur notre secteur appelé à plus d’innovations ». Il a également insisté sur

la nécessité d’accroître le taux de pénétration de l’assurance afin d’en maximiser les retombées

économiques, sociales et financières.

À cet égard, la Ministre a souligné l’importance de sensibiliser les populations

africaines par des campagnes ciblées, de renforcer la collaboration avec les institutions

financières et de s’inspirer des réussites du Kenya et de la Tanzanie dans le domaine de

l’assurance. Elle a également rappelé la stratégie marocaine d’inclusion financière, qui vise à

élargir l’accès aux services financiers en faisant de l’innovation et de la digitalisation des leviers

fondamentaux.

Mohamed Bensalah, Président de la FMA, a pour sa part mis l’accent sur la contribution

essentielle de l’assurance à la protection des populations et au développement économique du

continent. Il a souligné que, malgré un potentiel considérable, le marché africain peine encore à

atteindre une couverture optimale.

« Les économistes sont formels, le niveau de développement d’un pays est étroitement lié au

taux de pénétration de l’assurance. Nous avons pour mission d’élargir la couverture des acteurs

économiques et renforcer la protection de nos concitoyens, y compris des plus vulnérables. En

ce sens, la micro-assurance n’est plus une option, c’est une priorité pour notre marché », a-t-il

souligné.

Il a également mis en lumière la nécessité d’une collaboration accrue entre les secteurs public et

privé, citant en exemple le modèle marocain qui, grâce à la mise en place en 2020 du régime de

couverture des événements catastrophiques, a permis une meilleure résilience après le séisme

d’Al Haouz.

Soulignant le rôle clé des pouvoirs publics, il a préconisé l’instauration de couvertures

obligatoires afin de mieux sécuriser individus et entreprises. « Certaines assurances, comme la

Multirisque Habitation ou la Responsabilité Civile Professionnelle pour les secteurs à risques,

doivent devenir des standards incontournables », a-t-il affirmé.

Un autre défi majeur abordé dans son discours, concernant la montée en puissance des cyberrisques, qui représentent une menace croissante pour les économies africaines. Bensalah a alerté sur l’impact économique considérable des cyberattaques, évoquant une perte potentielle

de 10 % du PIB du continent selon un rapport d’Orange Cyberdéfense.

Face à cette réalité, il a insisté sur l’urgence pour le secteur de mieux anticiper ces risques et de

développer des solutions de couverture adaptées, avec le soutien des grands réassureurs.

« L’Afrique doit évoluer vers un marché intégré où tous les acteurs collaborent, innovent et se

soutiennent mutuellement », a-t-il conclu.

Dans cette optique, M. Abderrahim CHAFFAI, président de l’Autorité de Contrôle des Assurances

et de la Prévoyance Sociale (ACAPS), a affirmé qu’ « une régulation appropriée, une innovation

soutenue et une collaboration renforcée entre assureurs et régulateurs sont nécessaires pour un

développement durable et inclusif »