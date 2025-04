Dislog Group rachète 70 % d’Afrobiomedic et renforce son pôle santé

Dislog Group s’apprête à acquérir 70% des parts sociales de Afrobiomedic, acteur majeur du marché des dispositifs d’implantologie en cardiologie au Maroc et poursuit ainsi son programme de développement par croissance externe (M&A) dans le secteur de la santé.

Driss Nasr, fort de plus de 22 ans d’expérience dans la cardiologie est le fondateur et l’actionnaire unique d’Afrobiomedic. Il conservera 30 % du capital de Afrobiomedic et continuera à diriger l’entreprise afin de soutenir sa stratégie de croissance au Maroc et en Afrique. Cette acquisition s’inscrit dans la volonté de Dislog Group de renforcer son pôle santé et sa présence dans le secteur médical, notamment en cardiologie.

Fondée en 2009, Afrobiomedic est spécialisée dans l’importation et la distribution de dispositifs médicaux de cardiologie interventionnelle, cardiologie structurelle et rythmologie. L’entreprise est également active dans la neuroradiologie interventionnelle vasculaire. Grâce à des partenariats exclusifs avec des marques internationales de renom et à une offre de dispositifs de pointe certifiés ISO 13485, Afrobiomedic bénéficie d’une solide réputation auprès des professionnels de santé.

Afrobiomedic intègrera désormais le pôle santé de Dislog Group solidement implanté dans le secteur médical. Le groupe détient déjà plusieurs entités spécialisées, notamment Megaflex, Kosmopharm, Steripharma, Somapharma, Africare et Dislog Santé. Son pôle santé s’articule autour de trois business units couvrant l’industrie pharmaceutique, les dispositifs médicaux et les dermo-cosmétiques, formant ainsi une chaîne de valeur complète, de la fabrication de médicaments à la distribution d’équipements spécialisés pour les établissements de santé. Cette expansion s’inscrit dans une vision stratégique tournée vers un secteur en pleine croissance au Maroc.

Cette transaction est soumise à autorisation du conseil de la concurrence.

A noter que Dislog Group a été accompagné par la banque d’affaire Fintrust Capital (représentée par Moncef Benzakour) sur le volet M&A/financier et par Maitre Rachid Hilmi sur le volet juridique. Mr Driss NASR a été accompagné par Eurodefi Audit (représentée par Wadii Berrada Sounni) sur le volet financier par Maitre Ali Filali sur le volet juridique.

À propos de Dislog Group :

Fondé en 2005, Dislog Group est un groupe industriel Marocain intégré et diversifié. Leader Marocain dans le secteur des FMCG et récemment dans le secteur pharmaceutique et l’industrie du soufflage à travers « CMB Plastique », Dislog Group opère dans trois secteurs clés en forte croissance: l’hygiène, l’alimentation et la santé. Ses unités industrielles au Maroc et en Europe produisent et commercialisent les produits suivants :

– Secteur de l’hygiène: détergents liquides, produits nettoyants multi-usages et spécialisés, eaux de javel, hygiène papier, couches bébé.

– Secteur de la santé : produits pharmaceutiques multiformes (gélules, comprimés, sirops) et dermo-cosmétiques (crèmes et produits cosmétiques corporels).

– Secteur de l’alimentation : chocolats, biscuits, confiseries et produits alimentaires bio (soupes, sauces et jus).

Avec ses 150 marques, qu’elles soient propres ou partenaires, Dislog Group participe à l’amélioration du quotidien des consommateurs au Maroc et en Europe. Le groupe gère un volume annuel total de 276 000 palettes en réception (usines et importations) et autant en expédition (vers les agences et clients finaux), représentant chacun 220 000 tonnes par an. Ainsi, le volume logistique annuel traité atteint désormais 552 000 palettes, soit l’équivalent de 440 000 tonnes par an.

Le groupe emploie 3 400 personnes et développe un portefeuille de centaines de marques qui améliorent quotidiennement la vie des ménages et des consommateurs au Maroc et en Europe.

Le groupe est devenu leader de son marché en seulement une quinzaine d’années grâce à sa vision de développeur de marques opérant dans l’économie de la vie et à son positionnement de « Full Service Provider », qui intègre, via ses différentes filiales, l’ensemble de la chaîne de valeur, de la production jusqu’au panier de la ménagère.

À propos de Afrobiomedic:

Afrobiomedic est un acteur majeur dans le domaine des dispositifs médicaux spécialisés, notamment en cardiologie interventionnelle, cardiologie structurelle et rythmologie. Il joue un rôle clé dans l’importation et la distribution de technologies médicales de pointe, contribuant ainsi au développement du secteur de la santé au Maroc et en Afrique

L’entreprise, fondée en 2009, s’est imposée comme un acteur majeur du secteur grâce à des partenariats exclusifs avec des marques internationales et à une offre de dispositifs médicaux innovants, certifiés ISO 13485

Afrobiomedic fournit ses dispositifs médicaux à un large réseau de cliniques privées, hôpitaux publics, et centres spécialisés en cardiologie au Maroc.

Grâce à la qualité de ses produits et à son expertise, Afrobiomedic a su gagner la confiance des professionnels de santé et renforcer son positionnement sur le marché. Afrobiomedic compte un effectif d’environ 20 collaborateurs, incluant des spécialistes en dispositifs médicaux, des ingénieurs biomédicaux, ainsi qu’une équipe commerciale et logistique dédiée à l’accompagnement des professionnels de santé. Cette structure permet à l’entreprise d’assurer un service de qualité et un suivi technique efficace auprès de ses clients.