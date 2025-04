Renault Group et Nissan annoncent de nouveaux projets stratégiques

Renault Group et Nissan annoncent aujourd’hui de nouveaux projets stratégiques :

• Renault Group détiendrait 100 % de Renault Nissan Automotive India Private Ltd (RNAIPL), grâce à l’acquisition de la participation de 51 % actuellement détenue par Nissan. Ce projet représente une opportunité clé pour Renault en vue d’étendre ses activités internationales.

Nissan maintiendra sa présence en Inde en mettant l’accent sur l’élargissement de sa couverture du marché. RNAIPL continuerait à produire des modèles Nissan, y compris la nouvelle Nissan Magnite, et sera un pilier fondamental des futurs plans d’expansion de la société.

• Nissan choisit Renault Group pour développer et produire un véhicule dérivé de Twingo, conçu

par Nissan.

• Le Nouvel Accord de l’Alliance serait amendé pour augmenter la flexibilité de chacune des

deux entreprises concernant leur participation croisée en établissant l’obligation de

conservation à 10 % (au lieu de 15 % actuellement).

• Nissan serait libéré de son engagement à investir dans Ampere, tout en continuant les projets

véhicules approuvés.

« Partenaire long terme de Nissan au sein de l’Alliance et principal actionnaire, Renault Group a un

fort intérêt à voir Nissan redresser sa performance le plus rapidement possible. Dans un esprit

pragmatique et orienté vers le business, nous avons discuté des solutions les plus efficaces pour

soutenir son plan de redressement et développer des opportunités créatrices de valeur pour

Renault Group. Cet accord-cadre, bénéfique pour les deux parties, démontre l’état d’esprit agile et efficient de la nouvelle Alliance. Il confirme l’attractivité de nos produits avec Twingo ainsi que notre

volonté de faire croître notre activité sur les marchés internationaux. L’Inde est un marché clé pour

l’automobile et Renault Group va y déployer un écosystème et une organisation industrielle

efficaces », a déclaré Luca de Meo, CEO de Renault Group.

« Nissan s’engage à préserver la valeur et les bénéfices du partenariat stratégique au sein de

l’Alliance tout en mettant en œuvre des mesures de redressement pour améliorer son efficacité.

Notre but est de créer un modèle économique plus agile et efficace qui nous permettra de réagir

rapidement à l’évolution des conditions de marché et de conserver les liquidités pour nos

investissements futurs.

Nous restons engagés sur le marché indien, avec des véhicules adaptés aux besoins des consommateurs locaux tout en garantissant des ventes et un service de premier plan pour nos

clients actuels et futurs. L’Inde restera une plaque tournante pour nos équipes de recherche et de

développement, nos services digitaux et autres entités d’experts. Nosprojets de nouveaux SUV pour

le marché indien sont toujours d’actualité et nous poursuivrons nos exportations de véhicules vers

d’autres marchés dans le cadre de la stratégie opérationnelle « One Car, One World » pour l’Inde. » a

déclaré Ivan Espinosa, Président et CEO de Nissan1

.

Boulogne-Billancourt, France et Yokohama, Japon, 31 mars 2025

L’accord-cadre signé aujourd’hui par RenaultGroupet Nissan sert de cadre global aux transactions

suivantes :

L’acquisition de Renault Nissan Automotive India Private Ltd (RNAIPL) par Renault Group

Simultanément à l’accord-cadre, Renault Group et Nissan ont conclu :

• Un Accord de Rachat d’Actions relatif à l’acquisition par Renault Group de 51 % de RNAIPL

actuellement détenus par Nissan. Ainsi, après la réalisation de la transaction, Renault Group

détiendrait100 % de RNAIPL.

• Un Accord Opérationnel afin de poursuivre les projets en cours entre Renault Group et Nissan, et encadrerla relation future entre Renault Group et Nissan en Inde. Au cours des prochaines

années, Nissan continuera à s’approvisionner auprès de RNAIPL pour servir l’Inde ainsi que

l’export.

• Cette transaction est soumise à l’approbation usuelle des autorités réglementaires et sa

réalisation est attendue d’ici à la fin du premier semestre 2025.

• Renault Group et Nissan continueront d’opérer conjointement le centre de recherche

technologique et business en Inde, Renault Nissan Technology & Business Center India

(RNTBCI). Nissan conservera sa participation à hauteur de 49 % du capital et Renault Group

sa participation de 51 %.

Dans le cadre de son « International Game Plan 2027 », Renault Group accélérera son développement en Inde. L’usine RNAIPL située à Chennai, dotée d’une capacité de production de plus de 400 000 unités, bénéficie d’un écosystème de fournisseurs bien ancré et très compétitif.

L’usine exploite actuellement les plateformes CMF-A et CMF-A+ et bénéficierait d’opportunités majeures de développements futurs avec le lancement de la plateforme CMF-B à partir de l’année

prochaine, en commençant par 4 nouveaux modèles.

Après réalisation de la transaction, RNAIPL serait consolidée à 100% dans les états financiers

consolidés de Renault Group.

2025 est une année de pic d’investissements pour RNAIPL, en lien avec le lancement des nouveaux

véhicules. Ainsi, l’impact sur le free cash-flow sur 2025 est estimé à environ 200 millions d’euros (en

considérant une conclusion de la transaction d’ici la fin du premier semestre 2025. En prenant en

compte cet impact, Renault Group confirme saperspective financière pour l’exercice 2025 visant à

atteindre un free cash-flow≥ 2 milliards d’euros, incluant la consolidation de RNAIPL. Renault Group

a d’ores et déjà identifié les mesures nécessaires afin de compenser l’impact sur le free cash-flow

en 2025. Renault Group confirme également ses perspectives de marge opérationnelle du Groupe

en 2025.

Nissan rejoint le projet Twingo pour l’Europe Renault Group, à travers Ampere, le premier pure player européen spécialiste du véhicule électrique intelligent, développerait etproduirait pour Nissan un dérivé de Twingo, un véhicule de segment A, à partir de 2026, confirmant ainsi son savoir-faire et sa feuille de route de réduction des coûts et des délais de développement. Ce modèle sera conçu par Nissan.

Amendement au Nouvel Accord de l’Alliance

Dans le cadre de l’accord-cadre, Renault Group et Nissan ont conclu ce jour un amendement au

Nouvel Accord de l’Alliance pour augmenter la flexibilité de chacun des deux groupes

concernant leur participation croisée en établissant l’obligation de conservation à 10 % pour

Renault Group et Nissan(au lieu de 15 % actuellement).Renault Group et Nissan auraient chacun

le droit, sans obligation, d’abaisser leur participation respective à un minimum de 10 %.

• Cet amendement n’aurait aucun impact sur les actions de Nissan détenues par Renault

Group dans une fiducie française (i.e., 18,66 % du capital de Nissan).

• Dans le cadre du Nouvel Accord de l’Alliance, toute cession d’action devrait être réalisée

dans le cadre d’un processus organisé et coordonné avec l’autre société, et dans lequel

ladite société ou un tiers désigné bénéficierait d’un droit de première offre.

• En parallèle, Nissan serait libéré de son engagement à investir dans Ampere. Ainsi, l’accord

d’investissement conclu le 26 juillet 2023, entre Renault Group, Nissan et Ampere serait résilié.

• L’amendement susmentionné au Nouvel Accord de l’Alliance et la résiliation de l’accord

d’investissement dans Ampere deviendraient effectifs sous réserve de la réalisation de

certaines conditions préalables, attendue d’ici fin mai 2025

• Les autres clauses clés du Nouvel Accord de l’Alliance resteraient inchangées, en particulier

l’obligation de plafonnement des participations et des droits de vote au niveau du

pourcentage d’actionnariatrespectif de chacune des parties. Ceux-ci seraient, dans tous les

cas, plafonnés à un maximum de 15 % des droits de votes exerçables