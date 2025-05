Renault accélère sa transformation avec E-Tech (VIDEO)

Renault poursuit son engagement en faveur d’une mobilité plus durable avec sa technologie E-Tech, disponible au Maroc depuis 2023.

Renault E-Tech est une technologie exclusive et innovante, issue de l’expertise de la marque en matière de véhicules électriques, et enrichie historiquement par l’expérience de la Formule 1 via l’écurie Renault DP World F1 Team.

Plus économiques et écologiques à l’usage, les motorisations full hybrid E-Tech et E-Tech électrique offrent une conduite fluide et dynamique, sans compromis sur les sensations.

Les véhicules full hybrid E-Tech, sans recharge, utilisent deux sources d’énergie : électrique et thermique. La batterie de ces véhicules se recharge automatiquement en roulant, réduisant la consommation de carburant tout en offrant une conduite électrique en ville jusqu’à 120Km/h* sans sacrifier l’autonomie d’un véhicule thermique.

La technologie E-Tech électriquepermet quant à elle de profiter d’une conduite réactive, fluide et silencieuse, à bord de véhicules dont le moteur n’émet ni odeur ni polluant CO². Chaque client peut ainsi choisir la motorisation la mieux adaptée à ses usages, qu’il s’agisse d’hybride ou d’électrique.

Une gamme complète pour tous les usages

Lancée au Maroc en juin 2023, la gamme Renault E-Tech continue de se renforcer avec des modèles adaptés aux besoins du marché et des évolutions concrètes sur chaque véhicule.

Aujourd’hui, elle se compose de quatre modèles clés :

• Clio full hybrid E-Tech, qui vient renforcer la gamme Clio, avec un large choix de de motorisations : essence, diesel et full hybrid qui répond aux besoins de tous nos clients.

• Arkana full hybrid E-Tech, qui arrive dans sa phase 2 avec un nouveau design, une nouvelle identité visuelle et toujours une motorisation hybride performante ;

• Austral full hybrid E-Tech, désormais proposé dans une nouvelle version enrichie en ADAS (aides à la conduite) et équipements de confort

• Megane E-Tech électrique, le tout premier modèle 100% électrique de la marque Renault lancé au Maroc. Un design affirmé, une technologie de pointe et une autonomie allant jusqu’à 450 km, qui en font une véritable référence sur le segment.

Cette offre répond aux attentes d’une clientèle en quête d’innovation, d’efficience et de style. En mai et juin 2025, Renault Maroc propose des conditions tarifaires attractives sur sa gamme E-Tech full hybrid et électrique

Pour accompagner cette dynamique, la marque Renault propose des offres attractives sur l’ensemble de la gamme Renault E-Tech durant les mois de mai et juin :

Modèle Prix à partir de (DH TTC)

Clio Full Hybrid E-Tech 235.000,00

Arkana Full Hybrid E-Tech 285.000,00

Austral Full Hybrid E-Tech 345.000,00

Megane E-Tech electric 395.000,00

Hors Frais d’immatriculation, peinture métallisée et options payantes

Retour d’une icône : Renault 5 E-Tech électrique arrive au Maroc

Grande nouveauté de l’année, R5 E-Tech électrique, modèle iconique réinventé, sera lancé au Maroc en septembre 2025. Moderne, technologique et résolument innovant, R5 E-Tech électrique incarne le

renouveau électrique de Renault, tout en conservant le caractère attachant de l’originale.