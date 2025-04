Renault ouvre un nouveau site « rnlt© » à Casablanca

• Renault ouvre les portes d’un nouveau site « rnlt© » à Casablanca, au 25 boulevard Massira.

• Implanté en hypercentre, rnlt© est conçu pour proposer aux visiteurs une immersion inédite dans l’univers de la marque Renault où l’innovation, le design et la convivialité se rencontrent.

Un nouveau concept de point de vente Renault

Depuis avril 2024, Renault enrichit son réseau de distribution avec un nouveau format de point de vente nommé « rnlt© », un nom à l’image de cette nouvelle typologie de distribution : moderne,

compacte, véritable condensé de la marque. Ces sites proposent aux visiteurs une expérience

complète autour de la marque et du produit.

Une expérience immersive inédite

Vitrine de la marque, rnlt© est stratégiquement implanté dans des zones de forte affluence en Hypercentre ou dans de grands centres commerciaux. Cette localisation privilégiée, au plus près des consommateurs urbains, garantit une accessibilité optimale et une visibilité maximale, permettant à ces clients potentiels de découvrir les derniers modèles et innovations Renault.

Dans cet espace au format compact, avec ses dimensions plus petites que les showrooms Renault classiques, chaque détail a été minutieusement pensé pour offrir une immersion totale dans l’univers Renault. Il s’agit d’un lieu où la technologie rencontre la passion, où les visiteurs peuvent voir les nouveautés et s’imprégner de l’univers captivant de la marque, dans un lieu où innovation, design et convivialité se rencontrent.

Les visiteurs peuvent ainsi découvrir deux à trois véhicules phares de la marque exposés dans

le showroom.

Chaque site est équipé d’une boutique de produits dérivés The Originals, Renault proposant miniatures, vêtements et accessoires. Idéal pour offrir en cadeau, agrémenter son look d’un détail Renault ou tout simplement emporter avec soi un peu de l’esprit de la marque ou de sa

voiture favorite.

L’expérience client est au cœur de la stratégie de la marque. Avec rnlt©, Renault crée un nouveau concept de showroom où l’interaction et l’engagement sont encouragés, où chaque visiteur se sentira non seulement le bienvenu, mais également inspiré.

Les visiteurs curieux ou les amateurs de la marque tentés par les produits dérivés exclusifs peuvent faire l’expérience d’une immersion inédite dans l’univers de la marque. Avec rnlt©, Renault continue de réinventer l’expérience d’achat automobile.

Ouverture de rnlt© Casablanca

C’est à Casablanca, et plus précisément au 25, boulevard el Massira, qu’ouvre le premier rnlt© d’Afrique, géré par M-AUTOMOTIV.

Ce point de vente moderne de 206 m² offre une expérience inédite aux passionnés d’automobiles, qui peuvent y découvrir les nouveaux véhicules électriques et hybrides de la marque Renault, ainsi qu’une boutique de produits dérivés.

Parmi les véhicules disponibles, les clients auront la chance de découvrir la Megane E-Tech electric, l’Austral full hybrid E-Tech, l’Arkana full hybrid E-Tech, et bientôt la R5 E-Tech electric, dont le lancement au Maroc est prévu pour septembre 2025.

Ce site innovant met également à disposition un showroom digital interactif, permettant à des

experts formés spécifiquement à la marque, aux produits et aux technologies Renault, de guider chaque client vers le véhicule qui correspond le mieux à ses besoins. Grâce à cette solution

innovante, les visiteurs peuvent explorer une large gamme de modèles, de technologies, de

motorisations et de possibilités de personnalisation.

Le site est ouvert du lundi au samedi, de 10h à 19h