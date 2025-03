LG repense Life’s Good avec de nouvelles innovations

Life’s Good est plus qu’un simple slogan pour LG, c’est une véritable mission : utiliser la technologie pour rendre la vie meilleure, plus simple et plus intuitive. Cet engagement se traduit aujourd’hui par une approche unique de l’intelligence artificielle, incarnée dans la campagne « Affectionate Intelligence: Less Artificial, More Human ».

Une intelligence artificielle plus humaine, au service du bien-être

Lors du CES 2025, LG a présenté sa vision d’une intelligence artificielle bienveillante, qui ne se limite pas à la performance technologique mais place l’humain au cœur de l’innovation. À travers « Life’s Good 24/7 with Affectionate Intelligence », LG montre comment l’IA peut comprendre, anticiper et interagir de manière plus naturelle avec les consommateurs, pour une expérience plus fluide et plus intuitive.

Contrairement aux approches traditionnelles, l’Affectionate Intelligence de LG ne se contente pas d’exécuter des tâches : elle apprend des habitudes, s’adapte aux préférences et offre un accompagnement personnalisé. Cette vision illustre l’ambition de LG de créer des produits qui ne sont pas seulement intelligents, mais qui apportent une vraie valeur ajoutée au quotidien.

De nouvelles innovations pour simplifier la vie

Dans cette continuité, LG s’apprête à élargir sa gamme de produits en introduisant de nouvelles solutions pensées pour améliorer le confort et l’efficacité à la maison :

Des aspirateurs intelligents, alliant puissance et autonomie pour un nettoyage plus efficace et sans effort.

Des climatiseurs de dernière génération, garantissant un environnement frais et sain tout en optimisant la consommation énergétique.

Une gamme enrichie d’électroménager conçue pour simplifier le quotidien tout en offrant un design élégant et des fonctionnalités avancées.

Un parcours d’achat simplifié pour une meilleure expérience client

Dans cette même vision centrée sur le consommateur, LG a également simplifié l’expérience d’achat en lançant sa boutique officielle, WWW.LG.COM/MA , active depuis le 5 novembre. Cette plateforme permet aux clients d’accéder facilement à l’ensemble de l’offre LG, avec une navigation intuitive et des services exclusifs. En un temps record, cette initiative s’est imposée comme un véritable succès, confirmant la volonté de LG d’accompagner ses utilisateurs à chaque étape, de la découverte du produit jusqu’à son acquisition.

L’innovation au service de l’humain

Avec ces nouvelles introductions, LG poursuit son engagement à créer des produits qui facilitent la vie des consommateurs, en proposant des solutions intuitives et performantes. Parce que l’innovation ne se mesure pas seulement en avancées technologiques, mais en véritables bénéfices pour les utilisateurs, LG continue de faire de Life’s Good une réalité au quotidien.